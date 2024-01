Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Donnerstag, 04. Januar 2024, gegen 16:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 79-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Mercedes die Straße "Grüner Weg" und bog an der Einmündung zur Wittekindstraße nach links in Richtung Lindenstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 73-Jährigen aus Hatten, der die Wittekindstraße mit einem Opel in Richtung Grüppenbührener Straße befuhr.

Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich erlitt die 71-jährige Beifahrerin im Opel, ebenfalls aus Hatten, leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 17.500 Euro.

