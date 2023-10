Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall mit Flucht

Neubrandenburg (ots)

Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg bittet um Mithilfe bei einem bereits einige Tage zurückliegenden Unfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle.

Am 25.09.2023 kam es auf der Rostocker Straße Höhe der Kreuzung zur Brodaer Straße gegen 15:30 Uhr zu einem Kontakt zwischen einem weißen Transporter der Marke Toyota sowie einem mit zwei Personen besetzten Kleinkraftrad. Die Berührung erfolgte im Rahmen eines Überholens mit anschließendem Spurwechsel seitens des Transporters, welcher mutmaßlich unter Missachtung eines genügenden Seitenabstandes erfolgte. In Folge des Kontaktes stürzten die 18 und 16 Jahre alten Benutzer des Mofas und zogen sich hierdurch leichte Verletzungen zu, weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 500EUR. Der Transporter setzte seine Fahrt in Richtung Ortsausgang indes fort.

Haben Zeugen den Vorfall beobachtet und können ergänzende Angaben zum Transporter oder dem Fahrzeugführer machen?

Oder hat der Fahrzeugführer des Toyotas selbst das Unfallgeschehen vor Ort nicht mitbekommen, kann sich aber aufgrund der hier erfolgten Schilderung nun erschließen, dass er beteiligt war?

Hinweise werden beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-55825224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell