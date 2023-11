Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat entwendet - Zeugen gesucht

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte entwendeten einen Zigarettenautomaten, in dem sie diesen gewaltsam aus der Verankerung an einer Hauswand in der Hauptstraße rissen. Die Höhe des Beuteguts ist noch unklar. Als Tatzeitraum kann die Zeit zwischen Donnerstag, 22.11.2023, 12.00 Uhr bis Dienstag, 28.11.2023, 09.20 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugwahrnehmungen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0311124/2023 entgegen. (ah)

