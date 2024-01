Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl mit hohem Sachschaden in Winkelsett +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Schaden ist bei einem Einbruchdiebstahl in Baucontainer in Winkelsett entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch., 03. Januar 2024, 15.30 Uhr bis Donnerstag, 04. Januar 2024, 12.00 Uhr, brachen Unbekannte einen an einer Baustelle in der Bauerschaft Reckum aufgestellten Baucontainer auf und entwendeten daraus diverse Baumaterialien und Werkzeuge. Um an weitere Container zu gelangen, wurde mittels eines vor Ort befindlichen Minibaggers ein Radlader zur Seite geschoben. Dadurch wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf 100.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

