Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 06.01.2024

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Am Freitag, 05. Januar 2024, um 16:51 Uhr, kam es auf der A28 in Fahrtrichtung Oldenburg in Höhe der Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der unbekannte Fahrer eines weißen SUV wechselte zwischen dem Autobahndreieck Delmenhorst und der Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport den Fahrstreifen nach links. Hierbei übersah er offenbar den neben ihm befindlichen Skoda, welcher von einem 34-jährigen Mann aus Hemmoor gefahren wurde. Der 34-Jährige musste nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem SUV zu verhindern. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Audi, der wiederum links neben dem Skoda fuhr. Am Skoda und dem Audi entstanden insgesamt ca. 6.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer des SUV entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435/93160 zu melden.

Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Freitag, 05. Januar 2024, um 14 Uhr, einen PKW VW, der auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs war. Bei der Kontrolle händigte der 31-jährige Fahrer aus Wesel einen Führerschein aus, welcher mehrere Fälschungsmerkmale aufwies. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Urkundenfälschung auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Freitag, 05. Januar 2024, um 07:50 Uhr, einen PKW VW, welcher zuvor die A28 in Richtung Bremen befahren hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Stempel der Hauptuntersuchung in der Zulassungsbescheinigung veraltet und seit mehreren Jahren von der zuständigen Prüforganisation nicht mehr verwendet wird. Mit dem Stempel soll belegt werden, dass das Fahrzeug die Hauptuntersuchung bestanden hat. Die Zulassungsbescheinigung mit dem Stempel der Hauptuntersuchung sowie die Kennzeichen des VW wurden sichergestellt und die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt. Gegen den nicht vor Ort anwesenden 56-jährigen Halter des PKW VW aus Wilhelmshaven wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

