POL-PDNW: Gerolsheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, den 05.04.2024 um 08:21 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Gerolsheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 21-jähriger Fahrer eines Opels befuhr hierbei mit drei weiteren Fahrzeuginsassen die Hauptstraße in Gerolsheim in Fahrtrichtung Heßheim und fuhr auf der falschen Fahrbahnseite auf den entgegenkommenden 52-jährigen Fahrer eines PKW der Marke Ford zu. Um dem Opel-Fahrer auszuweichen, schwenkte der Ford-Fahrer auf die von ihm aus linke Fahrbahnseite in Richtung eines Grünstreifens. Zeitgleich versuchte der Opel-Fahrer in den von ihm aus rechten Grünstreifen auszuweichen. Letztlich kam es vor dem Grünstreifen zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wurden durch den Unfall vier Personen leicht verletzt.

