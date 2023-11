Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Herne: Polizei fahndet nach zwei tatverdächtigen Frauen und sucht Zeugen

Herne (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in Herne am Freitagvormittag, 24. November, fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Es werden Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung an der Schulstraße (nahe Vinckestraße) und durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe und flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine Bewohnerin (74) gab an, dass ihr zur Tatzeit zwei unbekannte Frauen im Treppenflur des Hauses entgegenkamen. Eine der beiden sei 17-18 Jahre alt und 170-175 cm groß. Die andere sei 22-25 Jahre alt und 180-185 cm groß. Beide haben schwarze Kopftücher getragen und ihre Gesichter seien vermummt gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell