Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Haßloch (ots)

Am Nachmittag des 03.04.2024 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger Fahrer eines Fahrrades in Haßloch die Lindenstraße in Richtung der Kirchgasse. Bei grünzeigender Lichtzeichenanlage wollte er geradeaus über den Kreuzungsbereich der beiden Straßen hinwegfahren. Hierbei wurde er durch einen entgegenkommenden PKW übersehen, welcher gerade nach links in die Kirchgasse einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Fahrradfahrer Verletzungen zuzog. Im Nachgang an den Verkehrsunfall verständigten sich beide Beteiligte und verließen die Örtlichkeit. Der Fahrradfahrer begab sich danach selbstständig in ärztliche Behandlung und erschien am Abend zur nachträglichen Meldung des Verkehrsunfalls bei der Polizei Haßloch.

Bei der PKW-Fahrerin soll es sich um eine lebensältere Frau gehandelt haben, welche zum Unfallzeitpunkt einen hellen Kombi führte. In diesem Zusammenhang werden durch die Polizei Haßloch die PKW-Fahrerin sowie Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrzeugführerin des am Unfall beteiligtem PKW geben können. Die Fahrzeugführerin selbst und die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324/933-0 zu melden.

