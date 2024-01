Polizei Gütersloh

POL-GT: Lkw-Fahrer fährt auf Pkw auf

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Donnerstagmorgen (11.01., 08.20 Uhr) erlitt eine 54-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen.

Die VW-Fahrerin befuhr die B64 in Richtung Paderborn. In Höhe der Delbrücker Straße beabsichtigte sie nach links abzubiegen und hielt an einer Ampel. Ein ebenfalls auf der B64 fahrender 61-jähriger Lkw-Fahrer aus Bielefeld fuhr auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß erlitt die Dame aus Rheda-Wiedenbrück schwere Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der 61-Jährige Lkw-Fahrer verletzte sich leicht. Er wurde zur Untersuchung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei schätzungsweise 32.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell