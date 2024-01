Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsbeeinträchtigung durch Aufzug in Halle (Westf.) und Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.)/ Borgholzhausen (FK) - Für Donnerstag (11.01.) wurde eine Versammlung in Form eines Aufzugs von Traktoren angemeldet. Die Versammlungsteilnehmer planen ab 15.15 Uhr von der Margarethe-Windhorst Straße aus in einer Kolonne von schätzungsweise 30 landwirtschaftlichen Fahrzeugen zur Kurt-Nagel Straße in Borgholzhausen zu fahren. Dort ist eine Mahnwache bis ca. 20.00 Uhr geplant. Der Aufzug wird die Borgholzhausener Straße, die Bielefelder Straße und die Versmolder Straße nutzen, bevor die Versammlungsteilnehmer mit der Mahnwache auf einer Grünfläche an der Kurt-Nagel Straße starten. Während des Aufzugs wird es zu Verkehrsstörungen kommen. Ortskundige werden gebeten, die Straßen zu umfahren.

