POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhaus in Brand geraten - PM 1

Mannheim (ots) - Ein 63-jähriger Fahrzeugführer befuhr am 16.12.2023, gegen 02.30 Uhr mit seinem Skoda Superb in Malsch die L546 in westliche Richtung. Beim Abbiegen auf die B3 in Fahrtrichtung Norden kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. An dem Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro, der Ampelmast wurde ...

