POL-PPWP: Trickdiebe erbeuten Geldbeutel

Einer Frau ist am Dienstagvormittag von Trickdieben der Geldbeutel gestohlen worden. Eine Unbekannte hatte die Seniorin gegen 10:15 Uhr in einem Supermarkt in der Danziger Straße in Weilerbach angesprochen und sie in ein Gespräch verwickelt. Während die 70-Jährige abgelenkt war, schnappte sich eine weitere Frau den Geldbeutel, der in der Handtasche am Einkaufswagen lag. Danach verließen beide Frauen den Supermarkt. Erst wenig später bemerkte die Seniorin, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Die mutmaßlichen Täterinnen beschrieb sie folgendermaßen: Die Frau, die sie angesprochen hatte war circa. 40 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter groß. Sie hat dunkle Haare und die Zähne wirkten ungepflegt. Sie trug einen Die Frau, die sich an dem Einkaufwagen der Seniorin zu schaffen machte, war mit einem kurzen, dunklen Wintermantel bekleidet. Sie hatte einen schwarzen Mund-Nasenschutz auf. Die Seniorin beschrieb sie als schlank mit schulterlangen Haaren. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |elz

