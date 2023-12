Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis

Walldorf: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus PM 2

Mannheim (ots)

Gegen 01.30 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Walldorf, Bahnhofstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei, der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes stand der Dachstuhl des Gebäudes in Brand. Durch das Brandgeschehen entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Walldorf löschte den Brand. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250.000 Euro. Die Bewohner des Anwesens, ein Ehepaar, konnte zuvor das Gebäude eigenständig verlassen. Verletzungen erlitt das Ehepaar nicht. Aufgrund Einsturzgefahr des Dachstuhls, waren die Wohnungen im Anwesen nicht mehr bewohnbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand der Brand aufgrund eines technischen Defektes im bereich des Dachbodens. Die Feuerwehr befindet sich aktuell zum Zwecke der Brandwache sowie Sicherungsarbeiten am Gebäude noch vor Ort.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell