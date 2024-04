Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung auf der B271 - weitere Zeugen gesucht

Herxheim am Berg (ots)

Bereits am Karfreitag, 29.03.2024, kam es gegen 13:45 Uhr auf der B271 in Höhe des Ortseingangs Herxheim am Berg zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Eine 29-jährige Autofahrerin, die in Richtung Kallstadt unterwegs war, wurde hierbei durch einen nachfolgenden grauen Hyundai durch starkes Unterschreiten des Sicherheitsabstandes genötigt und gefährdet. Im Ortsbereich von Herxheim am Berg überholte der Hyundai die Geschädigte und noch zwei weitere vorausfahrende Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs, weshalb das entgegenkommende Fahrzeug abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Zeugen und insbesondere die Fahrer der beiden überholten Fahrzeuge, sowie des entgegenkommenden Pkws, der zur Kollisionsvermeidung abbremsen musste werden gesucht und gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

