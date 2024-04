Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aufkleber und Plakate mit verfassungsfeindlichen Inhalten festgestellt - Zeugenaufruf

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am Sonntag, 31.03.24, gegen 21:00 Uhr wurden im gesamten Ortsgebiet von Obrigheim Aufkleber und Plakate mit verfassungsfeindlichen Inhalten fest- und durch die Polizei sichergestellt. Der genaue Tatzeitraum ist aktuell nicht bekannt, dürfte jedoch nicht all zu lange vor dem Feststellungszeitpunkt liegen. Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen machen kann bzw. Personen beim Anbringen der Plakate bzw. Aufkleber festgestellt hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch unter 06359-93120 oder per Email unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

