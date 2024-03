Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfallflucht in Industriegebiet

Grünstadt (ots)

Am Samstag, dem 30.03.2024, kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Kundenparkplatz der Firma ELEMENTS in der Ferdinand-Porsche-Straße in Grünstadt. In dem oben genannten Zeitraum beschädigte ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug zwei sich auf dem Parkplatz befindliche Blumenkübel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird derzeit auf einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

