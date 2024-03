Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei vorläufig festgenommenen Fahrraddieb Betäubungsmittel aufgefunden

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (03.03.2024) einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht ein Fahrrad gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 03.15 Uhr, wie drei junge Männer das Schloss eines abgestellten Fahrrades am Leonhardsplatz aufbrachen. Die alarmierten Polizeibeamten trafen einen der Verdächtigen an der Schlosserstraße mit dem gestohlenen Fahrrad an und nahmen in vorläufig fest. Während des Transportes mit dem Dienstfahrzeug erbrach der Dieb eine Plombe mit mutmaßlichen Betäubungsmittel. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Gramm weiteres vermutliches Betäubungsmittel. Die Beamten beschlagnahmten sämtliche Beweismittel. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der 20-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

