Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Ladendieb konnte am Samstag (02.03.2024) gegen 17.45 Uhr unerkannt flüchten, nachdem er nach einer Verkäuferin, die ihn festhalten wollte, geschlagen hatte. Der Täter hatte mit einer unter seiner Hose getragenen, entwendeten Jogginghose ein Bekleidungsgeschäft an der Marienstraße verlassen und dabei einen Warensicherungsalarm ausgelöst. Er wurde hierauf von der Verkäuferin angesprochen. Der Täter übergab zunächst seine eigene Weste und als er auf die Jogginghose angesprochen wurde, holte er zu einem Faustschlag aus und entriss der 20-Jährigen die Weste. Die Verkäuferin wich dem Faustschlag aus, erlitt jedoch leichte Verletzungen an der Hand durch das Wegreißen der Weste. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: männlich, ca. 18 Jahre, ca. 175 cm, schlanke Figur, schwarze nach hinten gegelte Haare, trug einen schwarzen Adidas-Pullover mit weißen Streifen am Ärmel, darüber eine schwarze Weste, schwarze Hose mit weißen Streifen an der Seite und weiß/schwarze Sneaker. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell