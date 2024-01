Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Ladendieb an Dreistigkeit kaum zu überbieten

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 05.01.2024, gegen 21.45 Uhr hatte ein 29-jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Lörracher Straße in Freiburg ein Ladendiebstahl begangen. Durch die Ladendetektive wurde er anschließend bis zum Eintreffen der Polizei in das Detektivbüro des Ladengeschäftes gebeten.

Noch bei der Sachverhaltsaufnahme der eintreffenden Polizeibeamten versuchte er im Detektivbüro Tabakwaren zu entwenden und wurde dabei erneut erwischt.

Nach erfolgter vorläufiger Festnahme wurde der Mann, bei dem es sich um einen marokkanischen Staatsangehörigen handelt, zum Polizeirevier verbracht und dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Hierbei schien es dem Mann ein dringendes Bedürfnis gewesen zu sein, noch vor das Dienstgebäude und gegen einen dort abgestellten Streifenwagen zu urinieren.

