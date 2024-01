POL-FR: Bad Säckingen: Mann bedroht und nötigt Frau mit Schusswaffe - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag, 05.01.2024 auf Samstag, 06.01.2024, warf ein Unbekannter mit einem Stein ein Fenster an einem Gemeindehaus einer Pfarrgemeinde in Lörracher Straße ein, um in das Gebäude zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Gemeindehaus entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

