POL-FR: Efringen-Kirchen: Aufgrund Schneetreibens kommt Pkw von Landstraße ab und kollidiert mit Baum - eine Leichtverletzte

Am Montag, 08.01.2024, gegen 06.20 Uhr, befuhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin die Landstraße 137 von Kleinkems kommend in Richtung Efringen-Kirchen und kam aufgrund von Schneetreibens, in Höhe der Ortschaft Istein, in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw der 27-Jährigen mit einem Baum. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

