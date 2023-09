Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Kneblinghausen - Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Polizeimeldung aus dem Kreis Soest (ots)

Am 23.08.2023 gegen 13 Uhr befuhren mehrere Motorradfahrer zusammen die Möhnestraße (B 516) in Fahrtrichtung Rüthen. In Höhe der Einmündung Romecke kam es bei zwei hintereinander fahrenden niederländischen Motorradfahrern aus der Gruppe, die mit einem Motorrad Yamaha und einem Motorrad Triumph unterwegs waren, aufgrund eines Bremsverhaltens zu einer Kollision. Hierbei wurde einer der Motorradfahrer schwer verletzt mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell