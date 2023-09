Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: "ROADPOL" - Aktionswoche

Kreis Soest (ots)

In der Woche vom 16. bis zum 22. September, beteiligte sich der Verkehrsdienst der Polizei Soest an der "ROADPOL"-Aktionswoche. ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Es handelt sich hierbei um ein Verkehrspolizei-Netzwerk mit der Aufgabe, europaweite Aktionen zu koordinieren. Das Hauptziel ist die Reduzierung der Verkehrstoten - und opfern auf den europäischen Straßen. Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden dar. Daher führten die Polizeibeamten am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 6 bis 21 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen im Kreisgebiet durch. Insgesamt ahndeten die Beamten 139 Verkehrsverstöße, davon 121 Geschwindigkeitsverstöße sowie 18 sonstige Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Auch zukünftig werden europaweite Kontrolltage unter Beteiligung der Soester Polizei stattfinden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell