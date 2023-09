Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kreis Soest (ots)

Am 22.09.2023 ereignete sich gegen 16:48 Uhr auf der Nordwalder Straße auf Höhe der Straße "Am Winkel" ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 31-jähriger VW-Fahrer aus Wickede (Ruhr) befuhr die Nordwalder Straße aus Richtung Brockhausen in Richtung Hovestadt. Kurz vor einer scharfen Rechtskurve kam dieser mit seinem rechten Vorderrad auf den Seitenstreifen rechts neben der Fahrbahn. Aufgrund dessen habe der Fahrer nicht mehr lenken können und steuerte seinen Pkw geradeaus in die Kurve. Hier kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 54-Jährigen Oldtimerfahrer aus Bad Sassendorf, welcher sich leicht verletzte und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Nordwalder Straße kurzzeitig gesperrt. (cg)

