Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: 19-Jährige gezerrt und verletzt + Unfallfahrer gesucht + Raub in Schule

Friedberg (ots)

Reichelsheim: 19-Jährige gezerrt und verletzt

Nach einem Vorfall in der Dorn-Assenheimer Straße bittet die Polizei um Hinweise. Eine 19-Jährige war gegen 06:15 Uhr am 07.09.2023 auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Sie stieg am Bahnhof aus und ging zu Fuß in der Dorn-Assenheimer-Straße, als sie von einem bislang Unbekannten von hinten an der Hand gepackt wurde. Der 25-30 Jahre alte Mann versuchte die junge Frau hinter sich her zu zerren. Diese fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Nach einem Gerangel flüchtete der 195 cm große Unbekannte. Er hatte einen dunklen Drei-Tage-Bart, laut Zeugenaussagen ein südländisches Aussehen und eine tiefe Stimme. Zudem war ein Tattoo auf der Hand erkennbar. Er sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war der Unbekannte mit dunkler Jogginghose, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Kappe und blauen New Balance Schuhen. Um die Brust trug er eine schwarze Bauchtasche. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel.: (06031) 601-0 bei der Friedberger Polizei.

Hungen: Unfallfahrer gesucht

Am Sonntagabend (10.09.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Kaiserstraße, bei dem sich ein Radfahrer verletzte. Gegen 21:00 Uhr fuhr ein 47-Jähriger auf seinem offenbar unbeleuchteten Fahrrad auf der Kaiserstraße in Richtung der Gießener Straße. Ein Unbekannter bog mit seinem Auto rückwärts und entgegengesetzt der Einbahnstraße aus der Zufahrt der Volksbank auf die Kaiserstraße ein. Hierbei übersah der Fahrer offensichtlich den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der aus Hungen stammende Biker stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer stieg zunächst aus, sah nach seinem Pkw, stieg ein und fuhr davon, ohne sich um den Verletzten und das beschädigte Herrenrad zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht nach dem Unfallfahrer und seinem dunklen Kleinwagen. Der Fahrer war etwa 50-55 Jahre, hatte eine normale Figur, einen Vollbart und schwarze Haare. Laut Zeugenaussagen hatte er ein Südosteuropäisches Aussehen. Hinweise erbittet die Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 9143-0.

Altenstadt: Raub in Schule

Die Kriminalpolizei Wetterau ermittelt gegen einen 16-Jährigen aus Büdingen, der ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Raubstraften in den letzten Wochen verübt haben soll. Lehrer meldeten sich am Montag, 11. September, bei der Polizei, nachdem sie von einem am Morgen stattgefundenen Raub auf dem Schulhof in der Schillerstraße erfahren hatten. Beamte nahmen den 16-Jährigen in der Schule vorläufig fest. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass er wohl zusammen mit einem 13-Jährigen einen 14-jährigen Schüler geschlagen und ihm in der Folge Geld und eine Bahnfahrkarte abgenommen hatte. Während der polizeilichen Maßnahmen konnte das Raubgut sichergestellt werden, zudem fanden die Beamten noch eine geringe Menge Drogen bei dem 16-Jährigen. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort erfuhren die Kriminalbeamten noch von zwei weiteren Raubdelikten, die der 16-Jährige begangen haben soll. Zwecks einer erkennungsdienstlichen Behandlung nahmen sie ihn mit zur Polizeistation, von der sie ihn anschließend aufgrund fehlender Haftgründe entließen. Der 13-Jährige kam in elterliche Obhut. Die Ermittlungen zu allen drei bekannt gewordenen Fällen dauern an.

