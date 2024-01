Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Einbruch in Schule und Kindergarten - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag, 04.01.2024 auf Freitag, 05.01.2024 über eine Tür Zutritt in eine Schule in der Römerstraße. Im Gebäudeinneren gelangten der oder die Täter in den Hauptflur. Die massive Türe des Lehrerszimmers wurde mit brachialer Gewalt aufgebrochen und sämtliche Schränke, auch im angrenzenden Sekretariat aufgebrochen und durchwühlt. Über den Flurbereich wurde durch eine unverschlossene Verbindungstüre in den Kindergartenbereich eingedrungen. Dort wurde in einem Zimmer ebenfalls ein Schrank aufgebrochen. Aus diesem wurde ein Umschlag mit derzeit unbekannter Bargeldsumme entwendet. Über das genaue Diebesgut liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro bis 12000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Römerstraße gemacht haben, sich zu melden.

