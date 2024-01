Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/Hohentengen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer lässt Auto im Acker stehen

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 05.01.1024, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer sein Auto bei Klettgau-Bühl im Feld stehen lassen. Bereits gegen 16:45 Uhr war das besagte Auto auf der L 162 bei Lienheim aufgefallen, als es von der Straße abgekommen war. Bevor die Polizei vor Ort war, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Das Auto war vorerst für die Polizei nicht auffindbar. Gegen 19:30 Uhr wurde das gleiche Auto bei Klettgau-Bühl in einem Feld stehend gemeldet. Der Fahrer war über die Felder weggelaufen. Von diesem fehlte zunächst jede Spur, bis kurz nach 21:00 Uhr ein Mann nur in Unterhose in einem Vorgarten in Hohentengen entdeckt wurde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte es bei dem dort angetroffenen 41 Jahre alten Mann um den Fahrer gehandelt haben. Er schien stark alkoholisiert und wurde vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

