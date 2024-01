Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Unbekannte blockieren B 500 - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 07.01.2023, haben Unbekannte die B 500 in Häusern blockiert. Beim dortigen Kreisverkehr waren verschiedene Gegenstände wie Holzbalken, Reifen und auch Verkehrszeichen auf einer Länge von ca. 15 Metern auf die Straße gelegt worden. Gegen 00:15 Uhr war eine herannahende Autofahrerin gerade noch rechtzeitig auf die Gegenstände aufmerksam geworden und konnte auch andere Verkehrsteilnehmer warnen, so dass es zu keinem schädigenden Ereignis kam. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

