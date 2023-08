Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Körperverletzung und Beleidigungen am Bahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen einem Körperverletzungsdelikt sowie diversen Beleidigungen ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gegen einen noch unbekannten Täter, der am Sonntag (27.08.2023) gegen 13:30 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude in Bietigheim-Bissingen einen 54-Jährigen geschlagen und mehrfach beleidigt haben soll. Das 54-jährige Opfer wurde zunächst beim Verlassen des Bahnhofsgebäudes auf eine dreiköpfige Personengruppe, die auf einer Sitzbank vor dem Bahnhofsgebäude saßen und einen Hund mit sich führten, aufmerksam. Anschließend lief das Opfer in Richtung Busbahnhof weiter. Ein bislang unbekannter Täter aus der Personengruppe heraus soll dem Opfer dann hinterhergelaufen sein und ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Hierbei soll er auch eine Bierdose in einer Hand gehalten und zum Schlagen genutzt haben. Eine weitere Person aus der Gruppe hielt daraufhin den Aggressor vor weiteren Angriffen auf das Opfer zurück. Danach beleidigte der Täter das Opfer rassistisch. Auch soll er sein Glied aus der Hose geholt und Masturbationsbewegungen in Richtung des Opfers durchgeführt haben. Der 54-Jährige fuhr anschließend nach Hause und verständigte die Polizei. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 185 Zentimeter großen Mann gehandelt haben, der eine blaue Jeanshose und ein blaues T-Shirt trug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell