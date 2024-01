Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Umfangreiche Vermisstensuche - Polizei bittet um Hinweise!

Am Freitag, 05.01.2024, kam es im Bereich Rickenbach zu einer umfangreichen Vermisstensuche nach einem 38 Jahre alten Mann. Das Fehlen des Mannes wurde am Donnerstag, 04.01.2024, bei der Polizei angezeigt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte. Wie ermittelt werden konnte, bestand zu dem Mann der bislang letzte verifizierte Kontakt Ende Dezember. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen rund um Rickenbach wurden am Freitag eingeleitet. Neben der Polizei waren daran die Feuerwehr, das Rote Kreuz mit Suchhunden und das Technische Hilfswerk beteiligt. Auch Drohnen und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Der Vermisste konnte jedoch nicht gefunden werden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes. Der Vermisste ist 165 cm groß, schlank und hat eine braune Hautfarbe. Er trägt ein Schnauz- sowie Kinnbart und hat extrem lange glatte schwarze Haare. Meist ist er mit einem E-Scooter unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen, Tel. 07761 934-500 entgegen.

