Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Opel Zafira gestohlen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eschstraße; Tatzeit: zwischen 08.10.23, 18.30 Uhr, und 09.10.23, 10.30 Uhr;

Einen sechs Jahre alten blauen Opel Zafira entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Montag von einem frei zugänglichen Betriebsgelände an der Eschstraße. Im vorderen Bereich des Betriebsgeländes befindet sich eine Ausstellungsfläche für zum Verkauf angebotene Gebrauchsfahrzeuge und im hinteren Bereich die Werkstatt mit Büro. Der oder die Täter schlugen an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster ein und gelangten so in den Büroraum. Dort nahmen sie den Fahrzeugschlüssel des nicht zugelassenen Opel Zafira an sich und entwendeten den Pkw. An dem Opel befanden sich keine Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell