Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zwei Verdächtige festgenommen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Edith-Stein-Straße; Tatzeit: 10.10.23, 03.00 Uhr;

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren nahm die Polizei in der Nacht zum Dienstag vorläufig fest. Auf der Edith-Stein-Straße waren zwei Personen gegen 03.00 Uhr in den Garten eines Wohnhauses eingedrungen und hatten sich im Bereich der Garage zu schaffen gemacht. Dies zeigen die Aufnahmen der Videoüberwachung. Der Geschädigte war durch die Videoüberwachung auf die Tat aufmerksam geworden und sprach die beiden Personen kurz darauf an. Die Verdächtigen flüchteten daraufhin. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte zwei Jugendliche an, auf die die Täterbeschreibungen zutrafen. Die beiden polizeibekannten Jugendlichen aus Ahaus sind nicht geständig. Sie wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell