Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Autohaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Königsesch; Tatzeit: zwischen 09.10.23, 18.30 Uhr, und 10.10.23, 07.00 Uhr;

Ein Autohaus an der Straße Im Königsesch war in der Nacht zum Dienstag das Ziel von Einbrechern. Diese hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und im Gebäude Türen aufgebrochen. Sämtliche Schränke wurden durchsucht, nach dem ersten Anschein aber nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell