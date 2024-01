Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto rollt den Berg hinunter und verursacht rund 11000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Auf einem Parkplatz am Berg in der Kirchgasse parkte am Samstag, 06.01.2024 gegen 10.50 Uhr eine 51 Jahre alte Frau ihren Opel. Als sie nach einiger Zeit zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte war dieses rund 15 Meter talwärts gerollt und mit einem dort geparkten Nissan zusammengestoßen. Die Fahrzeuge verkeilten sich ineinander, sodass ein eigenständiges auseinanderfahren nicht mehr möglich war. Die Opel-Fahrerin gab an die Handbremse, jedoch keinen Gang eingelegt zu haben. Der Sachschaden am Opel beläuft sich auf rund 6000 Euro, am Nissan rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

