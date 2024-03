Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 35.000 Tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag (01.03.2024) in der Maybachstraße ereignet hat. Ein 42 Jahre alter Fahrer eines Citroen fuhr gegen 13.30 Uhr in der Maybachstraße Richtung Stresemanstraße. Auf Höhe der Hausnummer 20 wollte er nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Eine Autofahrerin auf dem ersten der beiden zu querenden Fahrstreifen hielt an, um ihn abbiegen zu lassen. Der 42-Jährige fuhr dann über den zweiten Fahrstreifen und stieß mit dem Landrover eines 46-Jährigen, der in der Maybachstraße Richtung Siemensstraße fuhr zusammen. Beide Fahrzeuge stießen dann gegen zwei Behelfsampeln und stießen sie um. Bei der Kollision verletzte sich der 42 Jahre alte Fahrer des Citroen leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Maybachstraße kurzzeitig gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

