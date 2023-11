Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Esserden- Einbruch - Zwei Täter brechen in Tankstelle ein

Zeugen gesucht

Rees-Esserden (ots)

Einbruch - Zwei Täter brechen in Tankstelle ein / Zeugen gesucht Am Montagmorgen (27. November 2023) gegen 04.50 Uhr schlug ein unbekannter Täter mit einem Vorschlaghammer die Glasscheibe zu dem Verkaufsraum einer Tankstelle am Grüttweg ein. Ein anderer Täter stieg durch das entstandene Loch in den Verkaufsraum ein und löste die Nebelanlage aus. Beide Täter verließen ohne Beute sofort das Gelände in unbekannte Richtung. Hinweise zu den beiden Tätern nimmt die Kripo in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell