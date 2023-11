Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand eines Industriegebäudes

Wachtendonk (ots)

Am Freitag, den 24.11., gegen 13:40 Uhr kam es zu einem Brand in einer Halle eines Fleisch verarbeitenden Betriebs. Nach einem Stromausfall wurden durch einen Elektriker Arbeiten am Sicherungskasten ausgeführt. Aus bisher noch ungeklärter Ursache entstand ein Brand in dem Sicherungskasten, der auf das gesamte, ca. 20x50 Meter große Gebäude übergriff. Die Halle wurde durch den Brand komplett zerstört. Aufgrund der Bedachung aus Asbestplatten wurden durch die Feuerwehr Luftmessungen veranlasst, welche ein negatives Ergebnis ergaben. Anwohner waren durch den Brand oder die entstandenen Gase zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Bei dem Brand wurde ein 40-jähriger Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr durch einen Stromschlag leicht verletzt und verbleibt zur Beobachtung im Krankenhaus. Das Gebäude wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell