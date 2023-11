Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt- Einbruch/ Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Zeugen gesucht

Rheurdt (ots)

In der Zeit von Donnerstag (16. November 2023) bis Donnerstag (23. November 2023) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Drosselstraße ein. Die Täter verschafften sich über die Tür am Garten durch gewaltsames Aufhebeln Zutritt zum Haus. Im Haus brachen sie eine weitere Tür zum 2. Obergeschoss auf und entwendeten hochwertiges Angelequipment sowie eine Modelleisenbahn. Mit der Beute flüchteten die Täter über den Garten in unbekannte Richtung. Zu einem Einbruchsversuchs kam es am Donnerstag (23. November 2023) gegen 02.34 Uhr an der Bahnstraße. Hier schlugen zwei unbekannte Täter die Scheibe an einem Wintergarten ein. Zuvor versuchten sie die Tür des Wintergartens gewaltsam zu öffnen. Vermutlich durch den entstandenen Lärm vom Zerspringen der Scheibe flüchteten sie unerkannt. Der erste Täter kann wie folgt beschrieben werden. Er soll circa 20 Jahre alt sein und zur Tatzeit weiße Schuhe, eine blaue Jeans, einen schwarzen Pullover, eine graue Kapuze sowie eine Brille getragen haben. Zur zweiten Person kann gesagt werden, dass er auch circa 20 Jahre alt sein soll und eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe und eine schwarze Hose trug. Weiterhin führte er einen grünen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell