Kleve-Materborn (ots) - Am Donnerstag (23. November 2023) kam es zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr an der Moränenhöhe in Kleve, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter, hebelten die Terrassentüre auf und gelangten so in das Haus. Dieses durchsuchten Sie und entwendeten eine Armbanduhr. Zur weiteren Tatbeute kann nach ...

