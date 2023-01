Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flasche gegen Pkw geworfen

Altena (ots)

Ein 42-jähriger, alkoholisierter Altenaer steht im Verdacht, am Montagnachmittag eine Flasche gegen ein vorbeifahrendes Auto geworfen zu haben. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Hermann-Voß-Straße. In Höhe des Sportzentrums am Pragpaul gab es einen lauten Schlag am Radkasten. Die Frau stoppte. Die einzige Person weit und breit war der stark alkoholisierte Mann, der auf einer Bank am Straßenrand saß. Die Frau holte die Polizei. Der 42-Jährige schiebt die Schuld auf einen jungen Mann, der gemeinsam mit einer jungen Frau gerade in diesem Moment vorbei gegangen sei und die Flasche geworfen haben soll. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. (cris)

