POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Schalksmühle (ots)

Ein 82-jähriger Schalksmühler wurde Dienstag nach Weihnachten beim Einkaufen in einem Discounter am Wansbeckplatz bestohlen. Er zeigte den Diebstahl erst eine Woche später, am gestrigen Dienstag, bei der Polizei an. Nach seiner Schilderung hatte eine kleine Ledertasche mit unterschiedlichen Dokumenten und Debitkarten in einen Stoffbeutel gesteckt und diesen an seinen Einkaufswagen gehängt. Später stellte er fest, dass der Lederbeutel weg war. Er hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Polizei hat die Ausweise und anderen Papiere zur Fahndung ausgeschrieben und veranlasste eine KUNO-Sperrung der Debitkarten.

Eine Sperrung einer abhanden gekommenen Karte bei der Bank oder über Sperr-Hotlines verhindert nicht, dass Finder oder Diebe mit der Karte einkaufen können. Dazu veranlasst die Polizei, wenn die nötigen Karten- und Kontodaten bekannt sind, eine KUNO-Sperrung. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern suchen. Deshalb: Wertsachen nicht in den Einkaufskorb legen! Stattdessen Portemonnaies und ähnliches in Innentaschen von Jacken oder Mänteln verstauen! Im Fall eines Diebstahls sollten Opfer umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten. (cris)

