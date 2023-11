Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Sevelen- Einbruch - Unbekannten hebeln Tür auf und durchwühlen das Haus

Issum-Sevelen (ots)

Am Samstag (25. November 2023) zwischen 12.20 Uhr und 21.00 Uhr hebelten unbekannte Täter gewaltsam die Tür zum Garten des Einfamilienhauses an der Dorfstraße in Sevelen auf. Durch die Tür gelangten die Täter in die Küche. Dort hebelten sie eine Zwischentür auf und durchwühlten sämtliche Räume im ersten Obergeschoss. Mit wieviel Beute die Täter über die Tür zum Garten in unbekannte Richtung flüchteten wird derzeit noch ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell