Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten mutmaßlichen Dieb nach kurzer Flucht festgenommen

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (29.02.2024) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Geschäft in der Augsburger Straße aus einer Kasse Bargeld gestohlen und auf seiner Flucht einen Unbeteiligten verletzt zu haben. Der 33-Jährige soll gegen 16.30 Uhr beim Bezahlen von Waren in die Kasse des Supermarktes gegriffen und daraus Bargeld entwendet haben. Als er flüchtete, stellten sich ihm ein Mitarbeiter und ein couragierter Kunde in den Weg und versuchten ihn festzuhalten. Der Tatverdächtige soll mit dem Einsatz eines Messers gedroht, dem Kunden einen Kopfstoß verpasst und anschließend weiter geflüchtet sein. Polizeibeamte, die in einer anderen Sache vor Ort waren, nahmen die Verfolgung auf und sahen, wie der 33-Jährige in ein Taxi stieg. Noch bevor das Taxi losfuhr, nahmen die Beamten den Tatverdächtigen fest. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten ein Messer sowie mehrere Geldscheine und beschlagnahmten sie. Der Kunde erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Der 33-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (01.03.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell