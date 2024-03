Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt - 38-jährigen Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (29.02.2024) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Dienstagabend (27.02.2024) bei einer Auseinandersetzung an der Rostocker Straße einen 37-Jährigen schwer verletzt zu haben. Die beiden Männer sollen gegen 18.00 Uhr in Streit geraten sein, der darin gipfelte, dass der 38-Jährige seinem Kontrahenten Stichverletzungen zufügt haben soll. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Rettungskräfte kümmerten sich um den 37-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Beamte der Kriminalpolizei nahmen ihn gegen 10.30 Uhr an seinem Arbeitsplatz fest. Der 38 Jahre alte Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell