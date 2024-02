Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Sachbeschädigung am Neuen Schloss: Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart- Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (24.02.2024) im Bereich des Neuen Schlosses einen 39 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Freitag (23.02.2024) mehr als ein Dutzend Fensterscheiben am Neuen Schloss eingeschlagen zu haben. Beamte stellten gegen 03.15 Uhr eine verdächtige Person am Neuen Schloss fest, die sich augenscheinlich an einem Fenster zu schaffen machte. Vermutlich wollte der Mann eine Scheibe einschlagen. Die Beamten kontrollierten diesen und nahmen ihn vorläufig fest. Ermittlungen haben zwischenzeitlich ergeben, dass der 39-Jährige im Verdacht steht, für die Sachbeschädigungen am Vortag verantwortlich zu sein. Der Verdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse für eine politisch motivierte Tat vor, die Ermittlungen hierzu dauern weiter an. Nach der Entlassung aus dem psychiatrischen Krankenhaus am Mittwoch (28.02.2024) wurde der Verdächtige am Donnerstag (29.02.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, die den beantragten Haftbefehl erließ und den Verdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Seitens der Staatsanwaltschaft wird ein Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell