POL-GT: Korrektur zur Pressemeldung vom 04.02.2024, 20:03 Uhr Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden

Gütersloh (ots) - Rheda - Wiedenbrück (UK): Am frühen Sonntagabend (04.02.24) um 18:15 h befuhr ein 40jähriger Rheda - Wiedenbrücker allein in einem PKW BMW befindlich die Ringstraße in Rheda - Wiedenbrück. Auf der Ringstraße beabsichtigte er, einen vor ihm fahrenden VW Touran zu überholen. Das misslang, da ...

mehr