Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden

Gütersloh (ots)

Rheda - Wiedenbrück (UK): Am frühen Sonntagabend (04.02.24) um 18:15 h befuhr ein 40jähriger Rheda - Wiedenbrücker allein in einem PKW BMW befindlich die Ringstraße in Rheda - Wiedenbrück. Auf der Ringstraße beabsichtigte er, einen vor ihm fahrenden VW Touran zu überholen. Das misslang, da er den VW am Heck links touchierte und beschädigte. Hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000EUR. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort und versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten und bog in die Fontainestraße ab. Dort fuhr er in Richtung Nonenstraße und berührte einen rechts geparkten Audi A 5. Auch den Audi beschädigte er stark und lenkte nach links. Der Sachschaden betrug hier 10.000EUR. Er fuhr sodann über die Gegenfahrbau gegen einen Baum und kam mit dem schwer beschädigten PKW BMW zum Stehen. Der Sachschaden an dem BMW wird auf ca 40.000EUR beziffert. Er verletzte sich bei der Kollision mit dem Baum am Kopf; zudem zog er sich eine Fraktur am Bein zu. Er war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt. Rettungskräfte versorgten den Fahrer. Während der Unfallaufnahme stellten die den Unfall aufnehmenden Beamten fest, dass der Beteiligte BMW - Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet und in einem Krankenhaus entnommen; eine Sicherstellung des Führerscheins wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der BMW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und zur Beweissicherung sichergestellt. Aufgrund der Verletzungen verblieb der Fahrer in dem Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde die Fontainestraße für 2 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell