Polizei Gütersloh

POL-GT: Vorsicht bei Haustürgeschäften und unbekannten Anrufern

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Wie die Polizei heute erfuhr, haben mehrere Menschen in den vergangenen Tagen in Gütersloh Anrufe von Betrügern erhalten, die sich als DRK- Mitarbeiter ausgaben. Die Betrüger fragten nach Wertgegenständen in den Haushalten.

Ebenfalls als DRK-Mitarbeiter gaben sich Personen im Bereich Harsewinkel aus, welche am Donnerstag (01.02.) an Haustüren klingelten und vorgaben, Pflegeverträge zu verkaufen.

Die Polizei warnt! Seien Sie bei jeglichen unbekannten Anrufern misstrauisch. Lassen sie bei unbekannten Telefonnummern einen Anrufbeantworter das Telefonat aufzeichnen und rufen Sie zurück, wenn Sie möchten. Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Wertgegenstände in Ihrem Haushalt. An der Haustür sollten Sie stets misstrauisch sein. Fordern Sie im Zweifel einen Ausweis und unterschreiben Sie nichts, wenn Sie sich nicht sicher sind, um was es sich handelt. Lassen Sie die Personen in keinem Fall in Ihre Wohnräume. Sollten Sie Zweifel an der Echtheit der Personen haben, können Sie sich auch über die Polizei rückversichern. Sollten Sie bereits in den vergangenen Tagen einen der beschriebenen Pflegeverträge abgeschlossen haben, melden Sie sich bei der Polizei Gütersloh. Die Telefonnummer der Vermittlung lautet 05241 869-0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell