Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall an der Auffahrt zur A33 - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am vergangenen Freitag (26.01., 14.30 Uhr) fuhr ein 49-jähriger Lkw-Fahrer aus Bielefeld auf der Linksabbiegespur zur A33 an der Oerlinghauser Straße auf einen vor der Auffahrt wartenden Fiat auf. Der Fiat, besetzt mit einem 51-jährigen Mann aus Schieder-Schwalenberg, wurde wiederum auf einen vor ihm stehenden Pkw aufgeschoben. Den Angaben nach hat es sich um einen Fiat gehandelt. Dessen Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß weiter. An seinem Auto müssen auch Schäden entstanden sein. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall und dem flüchtigen Pkw machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell