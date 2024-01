Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Verletzte nach Pkw-Kollision auf der Marienfelder Straße

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am frühen Dienstagabend (30.01., 17.55 Uhr) ereignete sich auf der Marienfelder Straße zwischen Clarholz und Marienfeld ein Unfall zweier Autofahrer im Begegnungsverkehr.

Zuvor befuhr ein 28-jähriger Gütersloher mit einem VW die Marienfelder Straße aus Clarholz Richtung Marienfeld. Etwa in Höhe der Einmündung Beckerwiese verlor der VW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort befuhr zu dem Zeitpunkt eine 33-jährige Frau aus Oelde mit einem BMW die Straße in entgegengesetzte Richtung. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der VW des 28-Jährigen kam in der Folge im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Die BMW-Fahrerin schleuderte derweil bis auf den Radweg der Marienfelder Straße.

Während der 28-jährige VW-Fahrer sowie ein 35-jähriger Beifahrer aus dem BMW leicht verletzt waren und in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt wurden, brachte der Rettungsdienst die 33-jährige zur weiteren stationären Behandlung in ein Warendorfer Krankenhaus.

Beide Unfallautos wurden aufgrund erheblicher Schäden durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 41 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell